Kurve nicht bekommen - Sattelzug reißt in Brehna Telekommunikationsmast um

Brehna/MZ - Da staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, als sie am Mittwoch bei einer Unfallaufnahme in der Münchener Straße in Brehna ankamen. Gegen 8 Uhr war dort ein 23-Jähriger mit einem Sattelzug im Gewerbegebiet Brehna-Carlsfeld unterwegs. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Holzmast eines Telekommunikationsunternehmens. Der Pfeiler stürzte um und riss dabei einen weiteren Telefonmasten zu Boden.

Der Gesamtschaden wurde von den Beamten vor Ort auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Von Beeinträchtigungen im Telekommunikationsnetz ist bisher nichts bekannt.