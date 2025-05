Kupferkabel im Wert von 7.800 Euro gestohlen.

Ein besonders schwerer Fall von Kupferkabel-Diebstahl sorgt für Unmut in Sandersdorf, denn die Kabel waren für die Infrastruktur des Ortes gedacht.

Einbruch und Diebstahl in Sandersdorf

Sandersdorf - Einen besonders schweren Fall von Kupferkabel-Diebstahl in Höhe von rund 7.800 Euro hat es kurz vor dem Wochenende in Sandersdorf gegeben.

Wie die Mitarbeiter eines Elektrotechnikunternehmens feststellen mussten, hatten sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses verschafft. In diesem fanden die Täter die wertvollen Kupferkabel, die eigentlich in der Straße der Jugend in Sandersdorf verlegt werden sollten, und entwendeten diese. Die Polizei konnte den Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 15. Mai, 12 Uhr, und Freitag, 16. Mai, 12 Uhr, eingrenzen.