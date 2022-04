Kühne Millionen-Idee - Gibt es bald eine Brücke für Radfahrer von Mühlbeck nach Schlaitz?

So stellt sich Architektin Julia Mortell den Brückenschlag über den Muldestausee vor. Der Bau soll auch optisch ein Highlight werden.

Mühlbeck/MZ - Zwei Masten, schräg gespannte Seile, dazwischen eine hängende Brücke, die Fußgängern und Radfahrern vorbehalten ist. So weit, so gut. Wären da nicht die Dimensionen. Das Bauwerk soll den Muldestausee zwischen Mühlbeck und Schlaitz überspannen - an seiner engsten Stelle und genau dort, wo der Bergbau die einstige Fernverkehrsstraße 100 kappte und später der Stausee entstand. 450 Meter Spannweite muss das Bauwerk haben.