Kommt das schnelle Internet für Dorfbewohner in Wadendorf noch in diesem Jahr?

Wadendorf/MZ - Kommt der Glasfaser-Anschluss nun doch langsamer nach Wadendorf als gedacht? Wie Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) auf der Sitzung des Sozialausschusses am Montag berichtete, deuten sich im Bauprozess Verzögerungen an. Bisher war geplant gewesen, während der aktuell laufenden Sanierung der Landesstraße 141 zwischen Salzfurtkapelle und Wadendorf die nötige Infrastruktur zu schaffen, um den Ort an schnelles Internet anbinden zu können.

Dies stehe auch nicht zur Debatte, wie Egert auf MZ-Nachfrage erklärte. „Vom Land sind Fördermittel geflossen, der Anschluss kommt sicher.“ Die Frage ist eher das Wie. Denn die Landesstraßenbaubehörde, die die Straßensanierung durchführt, will das benötigte Rohr nicht bei den Arbeiten mit verlegen, deswegen werde gerade bei allen Beteiligten nach alternativen Möglichkeiten gesucht.

Das bestätigte auch Sabrina-Maria Geißler, die Geschäftsführerin von WittenbergNet, auf Anfrage der MZ. „Wir streben weiterhin an, die Baumaßnahme zu nutzen, um Glasfaser zu verlegen.“ Ziel sei weiterhin, Wadendorf noch in diesem Jahr anzuschließen. „Und wir stehen dafür zur Verfügung.“ In der nächsten Woche werde es ein Gespräch geben mit den Bauplanern, um ein Verfahren abzusprechen. Dann könne auch ein Kostenangebot stehen.

Wadendorf gehört bisher zu den Orten in der Gemeinde, die noch nicht an das schnelle Internet angeschlossen sind. Im vergangenen Jahr hatten die Einwohner auf ihre Situation aufmerksam gemacht - gleichzeitig hatten sich die Stadt und das zuständige Wirtschaftsministerium bemüht, einen Ausbauplan vorzulegen. Dieser wird finanziell vom Land unterstützt.