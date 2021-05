Kollision mit Lkw - Radfahrerin stirbt bei Unfall in Wolfen

Bei einem Unfall in Wolfen ist eine Radfahrerin ums Leben gekommen.

Wolfen - Eine Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall an der Kreuzung Thalheimer-/Damaschkestraße in Wolfen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sind sowohl die Frau als auch der holländische Lkw aus Richtung Krondorfer Kreisel gekommen.

Der Laster hatte an der Kreuzung die Absicht, nach rechts in Richtung Thalheim abbiegen. Welchen Weg die getötete Frau nehmen wollte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die Feuerwehren aus Wolfen und Thalheim sowie die Rettungsdienste waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Frau zu bergen. (mz)