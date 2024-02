Schwerer Unfall in der Bismarckstraße Kleintransporter kracht in Bitterfeld gegen Laterne - 59-jähriger Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag in Bitterfeld ist der 59-jährige Fahrer eines Renault Kleintransporters am Montag früh in einem Krankenhaus verstorben.