Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Petersroda konnten Kinder ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. In einem simulierten Einsatz erlebten sie spielerisch, was es heißt, ein echter Feuerwehrmann zu sein.

Kleine Helden im Einsatz: So lernen Kinder in Petersroda die Feuerwehrarbeit kennen

Truppmann Frank Richter (Mitte) leitet die Kids an und erklärt ihnen auf kindgerechte Weise, was die Kameraden für einen Einsatz benötigen.

Petersroda/MZ. - Das Publikum hängt gebannt an Frank Richters Lippen. „Wir haben einen Notfall reinbekommen, im Haus brennt es“, erklärt der Feuerwehrmann, während aus dem Gebäude mit einem Zischen dichter Rauch strömt. „Es gibt jemanden, der oben in Gefahr ist, wir müssen also zur Rettung hinein. Doch dafür müssen wir wissen, was wir brauchen“, teilt Richter mit. Vor ihm sind etwa zehn Kinder, neben ihm stehen seine Feuerwehrkollegen Annelie und Nick bereit. Sie sollen nun mit der Ausrüstung versorgt werden, die sie für den Einsatz brauchen.