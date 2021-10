Kleidercontainer brennt am Fläminger Ufer in Bitterfeld komplett aus

Bitterfeld/MZ - Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstag gegen 3.15 Uhr zu einem Brand am Fläminger Ufer in Bitterfeld gerufen worden. Bei der Ankunft schlugen den Einsatzkräften, laut Polizei, bereits Flammen aus dem Innenraum eines Altkleidercontainers entgegen.

Neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen waren mit einem Fahrzeug vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Schnell konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Der komplette Inhalt fiel jedoch den Flammen zum Opfer. Die Schadenssumme am Container wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.