Beim Freiwilligentag in der Sekundarschule Raguhn wird seit knapp zehn Jahren für Ordnung gesorgt. Auf dem großen Gelände packen dann zahlreiche Helfer mit an.

Klar Schiff in der Sekundarschule Raguhn - Fast 150 Leute packen mit an

Raguhn/MZ. - Die Sonne meint es gut an diesem Sonnabendvormittag – vielleicht sogar zu gut. Aber besser als Regennass und trübe Tasse. Auf dem riesigen Parkgelände der Raguhner Sekundarschule jedenfalls herrscht schon seit dem Morgen reges Gewusel. Überall wird gewerkelt, gestrichen, geputzt und vor allem geharkt – denn auf dem wunderschönen und riesigen Parkgelände der Einrichtung fällt Laub in Hülle und Fülle an.