Kilometerweite Umleitung entfällt: B100 in Pouch ist schneller wieder frei als geplant

Die B100 in Pouch ist wieder frei. Am Morgen standen hier noch Absperrungen.

Pouch/MZ - Man kann das Aufatmen der Autofahrer fast hören. Seit Dienstagnachmittag ist die B100 in Pouch am Abzweig ins sächsische Löbnitz und über die Muldebrücke wieder befahrbar.

Mit der Freigabe entfällt die kilometerlange Umleitung, die wegen der Bauarbeiten zwischen Schlaitz und Burgkemnitz für Lastwagen sogar über Gräfenhainichen führte. Pkw konnten sich seit dem Baubeginn am Montag über die Kirschallee von Burgkemnitz bis nach Gröbern den Weg etwas verkürzen.

Mit der Baumaßnahme, die etwa 400.000 Euro gekostet hat, sei nicht nur die Straße in einen besseren Zustand versetzt worden, auch die unterirdischen Entsorgungssysteme habe man auf den neusten Stand gebracht, sagt Ines Koeckeritz vom Abwasserzweckverband Westliche Mulde. „Im Rahmen der Baumaßnahmen die bis Ende Oktober geplant waren, konnten auch die letzten Grundstücke mit einer dezentralen Abwasserentsorgung an das System angeschlossen werden“ so die Geschäftsführerin. Dadurch könne jetzt das Schmutz- und Regenwasser getrennt transportiert und entsorgt werden. Mit der letzten Baumaßnahme in Pouch endet auch die Bautätigkeit im Ort, bei der Hausanschlüsse noch vor der Kreuzung nach Löbnitz erneuert wurden.