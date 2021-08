Kellerbrand in der Anhaltstraße in Bitterfeld - Bewohner über Drehleiter gerettet

Nach einem Kellerbrand in einem Haus an der Anhaltstraße wurde mehrere Personen über die Drehleiter gerettet.

Bitterfeld/MZ/MM - Für die Kameraden der Wehren aus Bitterfeld und Greppin war die Nacht zum Freitag schon gegen 1 Uhr zu Ende. Unter dem Alarmstichwort „Brand Gebäude“ ging es in die Bitterfelder Anhaltstraße, wo sich die Meldung schnell bestätigte.

Nach der Lageerkundung drang ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor, in dem mehrere abgestellte Gegenstände brannten, teilt die Feuerwehr mit. Gleichzeitig mit der Brandbekämpfung begann die Menschenrettung über eine Drehleiter. In einer Wohnung konnten die Einsatzkräfte über eine Steckleiter zum Fenster gelangen und sich um eine Person kümmern, bis sie über die Drehleiter ins Freie gelangen konnte. Weitere Bewohner konnten sehr schnell durch die Einsatzkräfte gerettet und dem Rettungsdienst vorgestellt werden. Sie mussten aber nicht im Klinikum behandelt werden.

Durch die Drehleiterbesatzung wurden weitere Wohnungen durch das Öffnen von Fensters kontrolliert, hier konnte keine weitere Person festgestellt werden. Nach fast drei Stunden konnte der Einsatz beendet der Freiwilligen beendet werden. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt.