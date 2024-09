Holzweißig/MZ. - Ganz plötzlich verlässt Gerhard Niechziol den Weg und geht in den Wald. „Hier scheint die Sonne durch, es ist lichter. Und wir haben hier Birken, die sind immer gut.“ Pilze, so erklärt er, brauchen vier Dinge: „Wasser, die passenden Baumpartner, Wärme und den richtigen Boden.“ Sein Gespür hat dem Leiter der Fachgruppe Mykologie Wolfen jahrzehntelang gute Dienste erwiesen und obgleich er in diesem Waldstück zwischen den Birken keinen Erfolg hat, wird er sein Körbchen an diesem Samstagvormittag gut füllen können.

