Kampf für Mieterrechte: Vorstandswechsel beim Verein „Haus und Grund“ in Sandersdorf

Sandersdorf/MZ - Energiepreise schnellen in die Höhe. Viele weitere Abgaben, wie zum Beispiel die Neuberechnung der Grundsteuer oder der CO2-Abgabe belasten demnächst den Geldbeutel des Mieters und auch der Vermieter. Aber auch die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmelder oder Energieausweise für Gebäude stellen Hauseigentümer und Mieter vor Probleme und manchmal sogar vor finanzielle Nöte.

So wie Gewerkschaften für ihre Arbeitnehmer eintreten, Mieterverbände sich für die Probleme der Mieter einsetzen, hat sich der bundesweit agierende Verein „Haus und Grund“ den Schutz und die Förderung des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums auf die Fahnen geschrieben. Fast in jeder größeren Kommune existiert ein Verein, so auch seit 1992 zuerst in Bitterfeld und jetzt in Sandersdorf.

Zu den Herausforderungen gehörte natürlich die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

„Wir sehen uns als Interessenvertreter von Haus- und Grundeigentümern, die manchmal vor fast unlösbaren Problemen stehen“, sagt der Vereinsvorsitzende, Jens Drosd. Dabei gäbe es keine speziellen Schwerpunkte, denn auch kleinere Probleme könne man in Beratungsgesprächen aus der Welt schaffen. Zu den Herausforderungen gehörte natürlich die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. „Dabei haben wir aktiv mitgewirkt“, sagt Drosd. Ein Problem, das die Vereinsmitglieder schon seit Jahren sehen, sei die Wiedereinführung eines einheitlichen, qualifizierten Mietspiegels.

Dieser war bis 2012 in Bitterfeld und Wolfen geschaffen, aber aus finanziellen Gründe nicht verlängert worden. „Für uns wäre ein einheitlicher Mietspiegel in der Stadt oder im Landkreis wichtig, damit Entscheidungen zu Miethöhe oder Anpassung auch auf einem rechtlich sicheren Fuß stehen,“, ergänzt der zweite Vorsitzende, Michael Panterott. Nur so könne man zum Beispiel korrekte Mieterhöhungsverträge formulieren. „In solchen Fragen stehen wir unseren Mitgliedern rechtlich und auch fachlich zur Seite“, so Panterott weiter. Aber auch über Probleme des Nachbarschafts- oder Wegerechtes würden die Mitglieder beraten.

Olaf Behr: „25 Jahre in diesem ehrenamtlichen Job sind genug“

Einer, der seit 1996 als Vorstand des 1992 gegründeten Vereins agierte, ist Olaf Behr. Nach 25 Jahren hat er nun das Zepter an Rechtsanwalt Jens Drosd übergeben. Gleichzeitig fungieren seit Anfang 2022 der Immobilienfachmann Michael Panterott als zweiter Vorsitzende und Veronika Unzner als die Frau für die Finanzen.

„25 Jahre in diesem ehrenamtlichen Job sind genug“, sagt Olaf Behr. Mit vielen Problemen habe er kämpfen müssen und vieles konnte, dank guter Arbeit, auch aus der Welt geschafft werden, blickt er zurück. Dafür bedankten sich die neuen Vorstandsmitglieder bei Behr. Er habe es durch seine gute Arbeit geschafft, trotz landesweit fallender Mitgliederzahlen in seinem Bereich die Zahl von durchschnittlich 150 Mitgliedern zu halten, sagt der neue Vorsitzende.

Das neue Büro des Vereins „Haus und Grund“ befindet sich seit Anfang dieses Jahres nun in Sandersdorf, in der Hauptstraße 16 a, im Büro der Immobilienvermarktung Michael Panterott.