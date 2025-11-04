Nach dem Mauerfall wird Cesar zurück in seine kubanische Heimat verfrachtet. Seine damalige Partnerin und sein drei Monate alter Sohn mussten in Bitterfeld bleiben. Der Kontakt brach ab – bis Julia Leischick eingreift. Nach 36 Jahren kommt es zur Wiedervereinigung.

Vor 36 Jahren arbeitete der heute 63-jährige Cesar im Chemiekombinat in Bitterfeld. Seine damalige Partnerin und seinen drei Monate alten Sohn musste er nach dem Mauerfall in Deutschland zurücklassen.

Bitterfeld-Wolfen. – Im Zuge des kommunistischen Arbeitsabkommens zwischen Kuba und der DDR kam der damals 25-jährige Cesar nach Sachsen-Anhalt, um im Chemiekombinat Bitterfeld zu arbeiten. Nach dem Fall der Mauer musste der Kubaner jedoch 1989 zurück in seine Heimat. Zurück blieben seine Partnerin und sein drei Monate alter Sohn Thomas.

"Ich mache mir große Vorwürfe, dass ich sie im Stich gelassen habe. Schon mein ganzes Leben fühle ich mich schuldig", sagt Cesar, der sich nichts sehnlicher wünscht, als seinen Sohn zu finden. "Meine letzte Erinnerung ist, wie er mit drei Monaten auf meinem Schoß saß."

Julia Leischik sucht Cesars verschwundenen Sohn aus Sachsen-Anhalt

Für Cesar sei es damals unmöglich gewesen, aus der Ferne den Kontakt zu halten. "Ich leide jeden Tag darunter und will mich entschuldigen, dass ich all die Jahre nicht für ihn da sein konnte", erzählt Cesar unter Tränen. In seiner Verzweiflung hat sich der heute 63-Jährige an die Sat.1-Sendung "Julia Leischik sucht – Bitte melde dich" gewendet.

Der Hilferuf von Cesar hat Moderatorin Julia Leischik und ihr Team sehr berührt. Das Sat.1-Team holte ihn nach Deutschland – zum ersten Mal seit 36 Jahren.

"Wenn ich junge deutsche Touristen in Kuba gesehen habe, die ungefähr in Thomas Alter waren, habe ich sie gefragt, ob sie am 14. August 1989 in Deutschland geboren worden. Es hätte ja sein können, dass er Urlaub in Kuba macht", erklärt Cesar im Gespräch mit Julia Leischik. Als die Moderatorin ihm erklärt, dass sie bereits nach seinem Sohn gesucht hat, kann er sein Glück kaum fassen.

Emotionale Wiedervereinigung: Cesar findet Thomas nach 36 Jahren

Der heute 36-jährige Thomas lebt mittlerweile im hessischen Wölfersheim, nördlich von Frankfurt am Main. Als er erfährt, wer nach ihm sucht, ist er zunächst schockiert. "Aber ein Loch in meinem Herzen wird geschlossen", sagt er. Über seinen Vater wusste er bislang nichts – seine Mutter hatte Nachfragen immer abgeblockt.

Der 36-jährige Thomas hat sich immer seinen Vater in seinem Leben gewünscht. "Ein Kreis schließt sich", sagt er in der SAT.1-Sendung. Screenshot: Joyn/Julia Leischik sucht - Bitte melde dich

Das Schicksal meinte es in der Vergangenheit auch mit Thomas nicht immer gut. Als Kind verunglückte er schwer mit einem Spielzeugtraktor, schlug mit dem Hinterkopf auf eine Bordsteinkante und erlitt ein Blutgerinnsel im Kopf. "Wäre das nicht zurückgegangen, würde ich jetzt im Rollstuhl sitzen", erzählt er. Seine Sprache musste er damals teilweise neu erlernen.

Julia Leischik ließ den 63-jährigen Cesar (links) extra nach Deutschland einfliegen, um ihn wieder mit seinem Sohn Thomas zu vereinen. Screenshot: Joyn/Julia Leischik sucht - Bitte melde dich

Besonders in seiner Kindheit habe er sich einen Vater an seiner Seite gewünscht. Nun darf er ihn endlich in die Arme schließen. Cesar sagt gerührt: "Ich habe Deutsch für dich gelernt, weil ich wusste, dass ich dich eines Tages wiedersehe." Nach 36 Jahren ist nun der Kreis geschlossen.

"Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" wird immer sonntags in Sat.1 ausgestrahlt. Alle Folgen sind auch auf der Streamingplattform Joyn abrufbar.