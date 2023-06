Hochwasser in Anhalt-Bitterfeld

Erinnerungen werden wach: Das Hochwasser bahnt sich seinen Weg in Jeßnitz.

Jessnitz/MZ - Regen, viel Regen – Matthias Hinsches Blick wird sorgenvoller. Vor allem, wenn die Wasserpegel steigen. In Golzern, in Bad Düben – die hat er im Blick. Viel Zeit bleibt nicht. Maximal zwölf Stunden, dann ist das Wasser von Bad Düben hier, erzählt er. Denn so war es 2013 und 2002. Das bleibt unvergessen. Nicht nur für ihn.