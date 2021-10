Jaguar kommt in Pouch nach Überholvorgang von der Straße ab - Hoher Sachschaden

Muldestausee/MZ - En Überholversuch ist am Sonntag gegen 11.40 Uhr in der Poucher Hauptstraße in Richtung Mühlbeck schief gegangen. Ein Jaguar-Fahrer war dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit mehreren Bäumen und einer Grundstücksumfriedung.

Es entstand hoher Sachschaden. Zahlen nannte die Polizei am Sonntag nicht. Der Jaguar war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.