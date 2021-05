Inzidenzwert in Anhalt-Bitterfeld stagniert - Vier neue Corona-Infektionen am Wochenende

Anhalt-Bitterfeld - Die Corona-Zahlen im Landkreis bleiben weitgehend konstant auf niedrigem Niveau. So sind seit vergangenem Freitag nur vier Neuinfektionen hinzugekommen. Das teilt Marina Jank von der Pressestelle des Landkreises mit.

Gleich drei Fälle davon sind in der Stadt Südliches Anhalt aufgetreten. Eine weitere infizierte Person wurde aus Zerbst gemeldet. Der Altkreis Bitterfeld meldete keine neuen Fälle über das Wochenende. Erfahrungsgemäß liegen jedoch die am Montag mitgeteilten Zahlen meistens etwas niedriger als die bekanntgewordenen Neuinfektionen an anderen Tagen.

Doch auch die Zahl aller momentan in Anhalt-Bitterfeld bekannten infizierten Menschen ist deutlich gesunken. Lag vor wenigen Wochen allein Bitterfeld-Wolfen bei über 100 Fällen, so sind momentan im gesamten Landkreis offiziell nur noch 42 Menschen infiziert. Die meisten davon - nämlich zehn - leben in Köthen. Acht Infizierte kommen aus Bitterfeld-Wolfen, sechs aus dem Osternienburger Land und je fünf aus Sandersdorf-Brehna und Zörbig.

Die entscheidende Sieben-Tage-Inzidenz stagniert ebenfalls auf sehr niedrigem zweistelligen Niveau. Das Robert-Koch-Institut hat für Montag 0 Uhr einen Wert von 12,0 für den Landkreis gemeldet. Im Moment wird hier eine an Covid-19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt. (mz)