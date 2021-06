Inzidenz-Wert in Anhalt-Bitterfeld bleibt stabil niedrig - Fünf neue Corona-Infektionen

Anhalt-Bitterfeld - Fünf neue Corona-Fälle hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Freitag gemeldet - zwei Personen in Sandersdorf-Brehna sowie jeweils eine Person in Bitterfeld-Wolfen, Zörbig und Raguhn-Jeßnitz. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 10,7 auf einem niedrigen Stand.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Anhalt-Bitterfeld 178 Menschen an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Im Moment wird in Anhalt-Bitterfeld eine an Covid-19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt. (mz)