Inzidenz sinkt in Anhalt-Bitterfeld auf 54,3 - Höchste Impfquote in einer Woche seit bestehen der Impfzentren

Anhalt-Bitterfeld - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld sinkt weiter und beträgt am Montag laut Robert-Koch-Institut 54,3. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen über das Wochenende beträgt laut Kreisverwaltung 53. Auch die Zahl der aktiv Infizierten sinkt weiter auf nun 234 von 6.676 amtlich festgestellten Corona-Infektionen.

Die meisten Neuinfektionen in Bitterfeld-Wolfen

Auffallend ist dennoch, dass allein 16 der Neuinfektionen in Bitterfeld-Wolfen festgestellt worden sind. Erst danach folgen das Südliche Anhalt (7) sowie Köthen und Raguhn-Jeßnitz (je 6).

Zudem müssen derzeit noch sieben an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld intensivmedizinisch behandelt werden, fünf von ihnen werden invasiv beatmet.

Zudem gibt Kreissprecher Udo Pawelczyk einen Rückblick auf die bislang durchgeführten Impfungen. Stand Sonntag haben 52.684 Personen in Anhalt-Bitterfeld ihre Erstimpfung erhalten, was einer Impfquote von 33,2 entspricht. 17.589 Personen hatten bereites ihre Zweitimpfung, was 11 Prozent entspricht.

Die meisten Impfungen in einer Woche in Anhalt-Bitterfeld

Allein in der letzten Woche wurden in den beiden Impfzentren in Wolfen und Köthen 3.679 Impfungen gegen das Corona-Virus durchgeführt, davon 1.941 Erst- und 1.738 Zweitimpfungen. Das ist der höchste Wert seit Bestehen der Impfzentren im Kreis.

Darunter waren auch 393 Impfungen mit dem erstmals eingesetzten Impfstoff von Johnson & Johnson, welcher nur einmal verabreicht werden muss.

Die meisten Impfungen fanden am Wochenende statt, hier wurden insgesamt 1.586 gezählt. (mz)