In Gröbern soll ein lauschiger Platz für Ältere entstehen

In Gröbern errichtet Humanas Pflege eine intergenerative Wohnanlage. Die ersten Mieter des Wohnparks sollen zum Jahresende in Seenähe einziehen.

Gröbern - In Würde alt werden. In den eigenen vier Wänden wohnen und den heimatlichen Kirchturm sehen. Das ist der Wunsch vieler Senioren. Nicht wenige allerdings verlassen ihre Wohnorte, ziehen in große Pflegeeinrichtungen. „Das muss aber nicht sein“, sagt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und freut sich über ein Bauvorhaben in Gröbern.