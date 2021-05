In Anhalt-Bitterfeld geht es jetzt auch online zur Zulassungsstelle

Bitterfeld/Köthen - Wer in den Kfz-Zulassungsstellen in Bitterfeld oder Köthen auf einen Termin angewiesen ist, musste sich bisher telefonisch anmelden. Nun können Fahrzeugbesitzer und Führerscheinbeantrager auch über die Internetseite des Landkreises einen Tag auswählen, an dem sie die Zulassungsstellen in Bitterfeld oder Köthen aufsuchen wollen.

Mit diesem Tool sollen große Ansammlungen Wartender vermieden werden - besonders angesichts der aktuellen Corona-Pandemie. Diese war auch der Grund dafür, dass nur noch mit einem vereinbarten Termin Fahrzeuge an- oder abgemeldet sowie Führerscheine umgeschrieben werden konnten.

Allerdings müssen diejenigen, die die Zulassungsstelle aufsuchen wollen, mit Wartezeiten rechnen: Die Bitterfelder Zulassungsstelle in der Röhrenstraße vergibt Termine erst wieder ab dem 28. Juni. In Köthen, Am Flugplatz 1, ist ab dem 12. Juni wieder ein Termin reservierbar.

Auf der Webseite wählen Besucher zuerst einen der beiden Orte aus, dann werden verschiedene Leistungen genannt, die in Anspruch genommen werden können. Aus diesen wählt man aus und muss schließlich Name und Adresse eingeben. Alle nötigen Unterlagen, die mitzubringen sind, werden ebenso aufgelistet. (mz)

Terminvereinbarung sind nun unter www.anhalt-bitterfeld.de/de/terminreservierung.htmlmöglich.