In alte Villa in Zörbig soll wieder neues Leben einziehen

Zörbig/MZ - An der Radegaster Straße in Zörbig wird in den kommenden Monaten ein neues Pflegezentrum mit 17 Intensivpflegeplätzen entstehen, geführt von einem Pflegedienst aus Sandersdorf-Brehna. Einem Antrag dafür stimmte der Bauausschuss der Stadt Zörbig auf seiner vergangenen Sitzung einstimmig mit fünf Ja-Stimmen zu. Die Fläche, auf der sich noch eine alte Villa sowie ein altes Jugendclubgebäude aus den 70er Jahren befinden, wird laut Antrag weitreichend umgebaut.

Die Villa wird denkmalgerecht saniert, das nicht unterkellerte, eingeschossige Jugendclubgebäude wird laut Bauantrag saniert und umgebaut. Auf dem Gelände werden ebenso Parkplätze für die Beschäftigten und Besucher hergerichtet.

Beräumt wurde das Gelände bereits in den zurückliegenden Monaten

Drei Bauabschnitte werden laut Antrag nötig sein, um das Gelände an der Radegaster Straße in eine Pflegeeinrichtung umzuwandeln, sagte Bauamtsleiter Andreas Voss zum eingereichten Antrag. Die Bestandsgebäude sollen außerdem durch einen Erweiterungsanbau ergänzt werden, um die 17 Plätze sowie Aufenthalts- und Büroräume zur Verfügung zu stellen. „Mit dieser Maßnahme wird dem steigenden Bedarf an Intensivpflegeplätzen im Stadtbezirk Zörbig Rechnung getragen“, heißt es dazu im vorliegenden Bauantrag.

Auch der Zörbiger Ortschaftsrat hatte die Vorlage bereits auf dem Tisch.