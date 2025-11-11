Rekord für die Seele und gegen Kinderdemenz NCL Im Viervierteltakt zum Weltrekord - Bitterfelder tanzen Bachata in großer Runde
Das Bitterfelder Tanzwerk hat an einem Weltrekordversuch teilgenommen. 62 Paare bewegten sich mit Gleichgesinnten in anderen Schulen im selben Augenblick zur selben Musik.
11.11.2025, 14:00
Bitterfeld/MZ. - Die Tanzfläche ist gefüllt. Die Musik läuft. Die Schrittfolgen passen. Das ist so selten nicht im Bitterfelder Tanzwerk. Jetzt war alles jedoch etwas anders. Weltrekordverdächtig. Daran erinnert Melanie Standtke-Sander und berichtet vom großen Wurf der Bitterfelder.