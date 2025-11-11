Das Bitterfelder Tanzwerk hat an einem Weltrekordversuch teilgenommen. 62 Paare bewegten sich mit Gleichgesinnten in anderen Schulen im selben Augenblick zur selben Musik.

Im Viervierteltakt zum Weltrekord - Bitterfelder tanzen Bachata in großer Runde

Rekord für die Seele und gegen Kinderdemenz NCL

62 Paare tanzten in Bitterfeld den Bachata. Es war ihr Beitrag zu einem Weltrekordversuch, der auch eine soziale Seite hatte.

Bitterfeld/MZ. - Die Tanzfläche ist gefüllt. Die Musik läuft. Die Schrittfolgen passen. Das ist so selten nicht im Bitterfelder Tanzwerk. Jetzt war alles jedoch etwas anders. Weltrekordverdächtig. Daran erinnert Melanie Standtke-Sander und berichtet vom großen Wurf der Bitterfelder.