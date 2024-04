Gute Adresse für Läufer Im Laufschritt um das Wasser - Goitzsche-Marathon am 5. Mai lockt wieder viele Läufer an

Am Sonntag in einer Woche, am 5. Mai, wird in Bitterfeld der Goitzsche-Marathon gestartet. Die Veranstalter rechnen mit tausenden Aktiven und warten mit einer Vielzahl an Wettbewerben auf.