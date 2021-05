Im Altkreis Bitterfeld gibt es mehr Test-Möglichkeiten über Pfingsten

Bitterfeld - Die Aufhebung der Notbremse seit Mittwoch und vor allem das am gestrigen Donnerstag im Landkreis in Kraft getretene Pilotprojekt ermöglichen den Bürgern mehr Freiheiten. Allerdings braucht man beispielsweise beim Restaurantbesuch (drinnen) oder bei Übernachtungen in Hotels einen negativen Schnelltest. Die große Frage war, woher man diesen besonders über die Pfingst-Feiertage bekommen soll. Nun haben der Landkreis und mehrere Kommunen reagiert und zusätzliche Testangebote zu Pfingsten geschaffen.

Die kommunalen Testzentren in der früheren Diesterweg-Turnhalle in Bitterfeld (Am Theater 8) und im Wolfener Kulturhaus (Puschkinplatz 3) haben am heutigen Freitag erneut zusätzlich geöffnet: in Bitterfeld von 9 bis 12 Uhr und in Wolfen von 15 bis 18 Uhr. Zudem, so teilt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski mit, werde das Wolfener Testzentrum am Pfingstmontag von 8 bis 12 Uhr öffnen. Diese Tests werden durch „RettMedic - Medizinische Dienstleistungen & Brandschutz“ durchgeführt.

Entscheiden für die Pfingstausflügler dürfte aber eine andere Maßnahme sein: „Es wird zusätzlich die Möglichkeit geben, sich in einem mobilen Testzentrum auf dem Robert-Schuman-Platz in Bitterfeld testen zu lassen“, teilt Oppenkowski mit. Dabei handelt es sich um einen entsprechend umgestalteten Vetter-Bus. Dieses Zentrum hat ab diesen Freitag bis zum Pfingstmontag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch nach Pfingsten soll das Angebot bestehen bleiben. Weitere Termine auf dem Robert-Schuman-Platz sind am 25., 27. und 29. Mai sowie am 1. und 3. Juni jeweils von 10 bis 16 Uhr vorgesehen. Die Tests führt der Firmenverbund NosCuro Medical GmbH, MediDrive UG und Medical 19 in Zusammenarbeit mit der DLRG durch.

Wie man an Termine kommt, weiß deren Repräsentant Christian Bahn: „Die Bürger können unter www.schnelltest-deutschland.de die Bitterfelder Station auswählen und einen Termin buchen.“ Möglich ist aber auch, sich vor Ort ohne Termin zu melden. Dann bekommt man dort einen QR-Code. Das Ergebnis bekomme man nach 20 Minuten auf sein Handy.

Ein neues Testangebot gibt es außerdem auf dem Parkplatz des Bitterfelder Kauflands an der B100. Betrieben wird der dort aufgestellte Container von Eco Care mit Hauptsitz in Düsseldorf. In diesem Container kann man sich auf Corona testen lassen und bekommt, wenn man möchte, das Ergebnis per Mail auf das Smartphone geschickt.

Dazu könne man sich den QR-Code, der im Eingangsbereich zu sehen ist, abscannen und seine persönlichen Daten eingeben, erklärt ein Mitarbeiter des Zentrums. „Schön wäre es, wenn sich der Testwillige schon vorab auf der Internetseite der Firma den Code herunterladen und sich damit anmelden würde.“ Es funktioniere aber auch ohne Voranmeldung.

Hat man sich einmal registriert und möchte sich wieder testen lassen, sei eine erneute Anmeldung nicht erforderlich. Geöffnet ist der Container montags bis samstags von neun bis 19 Uhr, also analog den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums. Die Internetseite erreicht man unter: www.ecocare.center.

Auch die Stadt Zörbig bietet Pfingsten Sondertermine für Testungen an. Diese sind am Pfingstsamstag und - montag jeweils von 9 bis 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Salzfurt (Hintereingang) möglich. Muldestausee dagegen erweitert die Tests nicht. „Wir können das personell nicht leisten“, sagt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos). Anderen Kommunen geht es offenbar ähnlich. Deshalb habe sich die Bürgermeisterrunde geeinigt, dass im Schwerpunkt die Testkapazitäten in Bitterfeld vorgehalten werden. (mz)