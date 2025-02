Vor fünf Jahren entdeckte Steven Dornbusch seine Leidenschaft für das Rennradfahren und die Liebe für richtig lange Touren. Jetzt startet der Manager der Bitterfelder Rockband Goitzsche Front das Extrem-Rennen „Race across East Germany“ : 1.150 Kilometer und 10.000 Höhenmeter vom Kap Arkona bis zum Fichtelberg. In einem Ritt.

Bitterfeld/Oschatz/MZ. - Dort oben auf dem Gipfel stehen, schwer verschwitzt und vor Anstrengung so heftig schnaufend, dass er kaum mehr einen Satz am Stück sagen kann − so sieht es aus, Steven Dornbuschs größtes Glück. „Wenn du weißt, du hast es geschafft, wenn die Beine brennen und die Lunge, dann ist das das Schönste, was es gibt“, sagt der 47-Jährige.