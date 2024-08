Nach einem Einbruch in der Holzweißiger Siedlung Süd am Sonnabend, 24. August, sucht die Polizei nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitgeteilt hat, seien die Täter in den Abendstunden in das Wohngebäude in der Siedlung Süd eingedrungen. Dort hätten sie sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Im Keller entfernten sie gewaltsam einen gesicherten Schrank, samt darin befindlichem Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Tresor-Diebstahl aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Dammstr. 10, Tel. 03493/301-0 oder unter der E- Mail- Adresse efst.prev[email protected] in Verbindung zu setzen.