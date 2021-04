Hamburger kaufen 200.000 Quadratmeter großes Grundstück in Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld-Wolfen - Ein Hamburger Immobilienunternehmen hat ein 200.000 Quadratmeter großes Grundstück in Bitterfeld-Wolfen erworben. Darauf soll in nächster Zeit eine Logistikimmobilie mit einer Hallenfläche von 110.000 Quadratmetern entstehen.

Hinter dem Deal steckt die Garbe Industrial Real Estate. Die Hamburger haben sich auf die Entwicklung von Grundstücken für Logistikprojekte spezialisiert: So haben sie schon für VW in Flechtendorf, die Amazon Verteilzentren in Frankenberg und Emden sowie am neuen Logistikzentrum für Edeka in Sülzetal bei Magdeburg mitgewirkt.

„Wegen seiner zentralen Lage, der guten Verkehrsanbindung und ausgezeichneten Wachstumsperspektiven ist Bitterfeld-Wolfen zweifelsohne ein aufstrebender Standort in der Logistikregion Leipzig-Halle“, betont Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer von Garbe Industrial Real Estate, in einer Mittelung des Unternehmens. Auch weil Flächen für Projekte über 100.000 Quadratmeter immer schwerer zu finden seien, sei man froh, ein passendes Grundstück im Technologiepark Mitteldeutschland gefunden zu haben. Die Fläche liegt nur wenige hundert Meter von der A9 entfernt.

Bislang sind im Bereich des ehemaligen Solay Valleys vor allem produzierende Unternehmen ansässig, darunter Solibro, HKR Automotive und in direkter Nachbarschaft auch die neue Papierfabrik der Progroup. Zu möglichen Mietern in der neuen Immobilie wurden keine Angaben gemacht. (mz)