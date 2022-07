Kommende Woche werfen sich die Altjeßnitzer wieder in barocke Schale

Der Gutspark lädt am 9. Juli zum Lustwandeln ein. An diesem Tag wird ein Kfz-Meister zum Großneffen des Barons.

Prächtige Gewänder und Kleider, die illustre Gesellschaft präsentiert sich am 9. Juli wieder im Gutspark Altjeßnitz.

Altjeßnitz/MZ - Carl-Heinrich- Constantin heißt eigentlich Klaus-Dieter. Die Namensänderung passiert einmal im Jahr. Zumindest in Altjeßnitz. Dann wirft sich der Kfz-Meister in die barocke Schale. Seit zehn Jahren schon. Perücke, Hut - Klaus Dieter Hardt wird zum Großneffen des Barons von Ende. Und Ehefrau Carola bleibt zwar die Frau an seiner Seite - darf sich aber mit Wilhelmine-Friederike-Sophie schmücken. Barock ist eben schick.