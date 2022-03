Gut Mößlitz wird zum Bandcamp: Schüler zeigen, was musikalisch in ihnen steckt

Mösslitz/MZ - Richtig in die Tasten des Keyboards hauen, mal hören, was das Schlagzeug so drauf hat. Und dazu noch melodisch singen: Eine Schulband braucht viel Zeit zum Proben, bis alles sitzt. Die Gruppen Lifve aus Zörbig, die Wanzlebener „Wanzen“ und die Schulband des Schulzentrums Könnern hatten in der vergangenen Woche dafür drei gemeinsame Tage auf dem Gut Mößlitz genutzt. Abgeschlossen wurde das Bandlager mit einem Konzert-Rundgang.

„Wir konnten jeden Tag intensiv proben“, erzählten Tobias Funda und Musiklehrerin Linda Rudolf. Über das Förderprogramm „Kreativpotenziale“ der Mercator-Stiftung konnte das Probenlager für die Musiker finanziert werden. Auch zwei externe, erfahrene Musiker aus Halle verbrachten einige Stunden auf dem Gut Mößlitz, um den 20 Jugendlichen aus der Praxis zu berichten - und natürlich auch, um Musik zu machen. „Bei allen drei Bands ging es darum, Grundlagen zu schaffen. Es soll kein Wettbewerb sein und die Kinder kommen mal wieder raus“, so Funda.

Abends konnten die Jugendlichen dann mal die Klampfen zur Seite legen: Einen Gesellschaftsspieleabend veranstalteten die Betreuer am ersten Abend, und nach dem zweiten Probentag ging es zu Lagerfeuer und Stockbrot nach draußen. Selbst eine Nachtwanderung bei frischen Temperaturen ließen sich die Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt nicht nehmen. Im Nachgang soll noch eine Webseite entstehen, um die Idee zu präsentieren, erklärte Linda Rudolf. Leider können die Bands ihre Musik nicht online stellen.

Weitere Treffen stehen für dieses Jahr noch aus. Ein beliebter Ausflug zum Harzer Rocktreff soll in diesem Jahr in anderer Form stattfinden.

Vor anderen Bands zu spielen, fanden die Zörbiger Musikerinnen Anna Kretschmann, Lucienne Gaubitz und Lucynda Pfeil ziemlich aufregend. „Wir haben unser Können gefestigt“, erzählte Marie Schwarz, die Gitarre spielt. Für die Lieder durften die Jungmusiker eigene Ideen einbringen - gemeinsam mit den Betreuern, zu denen auch Sozialarbeiter Norbert Bartsch gehört, wurde dann entschieden.

Das abschließende „Laufkonzert“ begann mit den Schülerinnen von Stay’nPlay aus Könnern. Da die vier kein Schlagzeug hatten, klatschten die anderen Musiker unterstützend mit - zum Beispiel beim Hit „Old Town Road“. Lehrerin Ines Franzenius lobte die Mädchen und war begeistert vom Bandlager. „Wir sind das erste Mal in Mößlitz und wurden hier gut aufgenommen. Die Kinder können sich hier wirklich gut ausleben.“ Auch die Wanzlebener Schüler zeigten, dass sie rocken können - drei Songs wie den Klassiker „Zombie“ von den Cranberries präsentierten sie vor ihrem kleinen Publikum.

Abschließend waren die acht Musiker aus der Zörbiger Sekundarschule dran. Als Hommage an das Probenlager spielten sie „Ich liebe diese Tage“ von Sänger Kris. Eine kleine Überraschung hatten Jack Müller und Lea Ohldrich vorbereitet: „Wir haben noch einen Song geschrieben!“ Er reflektierte die Erlebnisse im Probenlager - mit dem Titel „Die große Verzweiflung (25.3.22)“. Nach dem Lagerfeuer seien sie noch inspiriert gewesen, hatten zur Ukulele und dem Stift gegriffen und einen ganzen Song geschrieben.