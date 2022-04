„Greppiner Derby“ im Pferdesport erwartet am Wochenende mehr als 2.000 Besucher

Greppin/MZ - Seit 32 Jahren hat das „Greppiner Derby“ einen guten Klang im Pferdesport. Drei Tage lang ist im Reitstadion in der äußeren Waldstraße Spitzensport zu erleben - verbunden mit einem Volksfest, dass Besucher über die Region hinaus anlockt. Am Wochenende kehrt das „Greppiner Derby“ zurück: Nach zwei Corona-Jahren, als es in den Herbst verlegt werden musste, um nicht auszufallen, findet es nun wieder am ersten Wochenende im Mai statt.

Seit Tagen schon bringen die Mitglieder des Reitvereins das Reitstadion in Turnierform. Das Dressurviereck wurde neu angelegt, die Grünanlagen in Ordnung gebracht, die Hindernisse ausgebessert. Auch die Stadt hilft dabei, so dass das Turnier am Freitag um 8 Uhr starten kann.

„Angemeldet sind 270 Teilnehmer mit 750 Pferden“, sagt Vize-Vereinschefin Bianca Burgahn. Vorgesehen seien an den drei Tagen - immer von 8 bis 19 Uhr - 1.050 Starts. Die Reiter-Pferde-Paare kommen aus acht Bundesländern: den fünf ostdeutschen sowie Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Es finden Prüfungen in Dressur und Springen von der Einsteiger- bis zur schweren Klasse statt. „Das bei den Zuschauern sehr beliebte Derby-Springen über Naturhindernisse ist für den frühen Samstagnachmittag geplant.“ Der Führzügel-Wettbewerb, den vor allem die Jüngsten lieben, steigt Sonntagmittag. Im Anschluss folgen als Höhepunkte der „Große Preis von Greppin“ und eine Dressurprüfung der schweren Klasse. Zudem locken Ponyreiten, Hüpfburg, Kindereisenbahn, und Schminken. Man rechnet mit mehr als 2.000 Gästen.