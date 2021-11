Gratis fahren bis zum Jahresende: Vetter will neue Abonnenten in Anhalt-Bitterfeld belohnen

Zörbig/MZ - Jetzt Bus fahren und den Rest des Jahres Geld sparen? Alle, die jetzt in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg ein ABO neu abschließen, können das Ticket ab sofort und bis Jahresende kostenlos nutzen und zahlen erst ab Januar 2022.

Dieses Angebot macht die Vetter GmbH ihren Kunden, wie das Nahverkehrsunternehmen mit Sitz in Salzfurtkapelle mitteilt.

Das gilt laut Vetter im öffentlichen Buslinienverkehr in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg und für neue Abonnenten. „Mit dem Abschluss eines neuen ABO-Vertrages dürfen die Fahrgäste ihr Ticket in dem entsprechenden Landkreis noch bis Jahresende kostenlos nutzen und so bares Geld sparen. Die Monatsgebühren sind erst ab Januar 2022 zu zahlen“, verlautet aus dem Unternehmen.

Kunden können sich zwischen der ABO-Monatskarte für Erwachsene, der Jugend-RegioCard sowie der Senioren-RegioCard entscheiden

„Mit unseren ABO-Produkten sparen Fahrgäste im Vergleich zu Einzeltickets teilweise schon ab dem vierten Nutzungstag im Monat“, erklärt Fabian Watzke, kaufmännischer Leiter der Vetter-Unternehmensgruppe.

Im Landkreis Wittenberg beispielsweise steht den Fahrgästen die ABO-Monatskarte zur Verfügung und im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die Möglichkeiten sogar noch größer. Hier können sie zwischen der ABO-Monatskarte für Erwachsene, der Jugend-RegioCard sowie der Senioren-RegioCard wählen.

Dankeschön-Aktion für die Abonnenten, die seit langem das Angebot nutzen, wird vorbereitet

Thomas Vetter, Geschäftsführer der Vetter GmbH, informiert zudem darüber, dass das Unternehmen derzeit eine Dankeschön-Aktion für die Abonnenten vorbereitet, die seit langem das Angebot nutzen. „Sie sind uns auch in den letzten Monaten stets treu geblieben und hierfür wollen wir uns mit einer besonderen Aktion zum Jahresende bedanken. Nähere Informationen erhalten unsere Fahrgäste hierzu in den nächsten Tagen“, so Geschäftsführer Thomas Vetter.

Weitere Informationen zu „Jetzt fahren und sparen“ stehen auf der Web-Seite von Vetter zur Verfügung.