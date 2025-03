Unfall an der Goitzsche Fahrradfahrer kracht am Pegelturm mit junger Inlineskaterin zusammen - Beide im Krankenhaus

Bei einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer jungen Inlineskaterin in Bitterfeld wurden beide verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Crash ereignete sich in der Nähe des Pegelturms an der Goitzsche.