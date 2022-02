Gitarre, Schlagzeug, Harfe: Instrumentenkarussell lädt in Bitterfeld Neulinge zum Ausprobieren

Jedermann darf sich in der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ drei Monate lang ausprobieren.

Bitterfeld/MZ - Zwölf Wochen, vier Instrumente und hoffentlich jede Menge Spaß am Musizieren: Da ist das aktuelle Angebot der Bitterfelder Musikschule „Gottfried Kirchhoff“. Leiterin Cornelia Toaspern: „Das Instrumentenkarussell dreht sich wieder. Wir freuen uns auf Neugierige, die sich einfach mal an Instrumenten ausprobieren und das Lehrerkollegium kennenlernen wollen.“

Kinder ab sechs Jahre sind willkommen

Die Pädagogen warten vor allen Dingen auf Kinder im Alter ab sechs Jahren, die in kleinen Gruppen betreut werden. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Schnupperstunden an Violine, Schlagzeug, Akkordeon und Gitarre. Alternativ sind Minikurse an Klavier, Harfe, Kontrabass und Flöte vorgesehen. Neugierige lernen tatsächlich alle Instrumente kennen. „Es ist wirklich ein Kreislauf. Mehrere Stunden pro Instrument sind eingeplant“, erklärt Cornelia Toaspern, die froh über die Neuauflage des etwas anderen Bildungsangebots ist.

Wegen großer Nachfrage ist Anmeldung nötig

Das Instrumentenkarussell wird sich ab 22. Februar im Ausweichquartier der Musikschule im Bitterfelder Lutherhaus in der Binnengärtenstraße drehen. Sämtliche Veranstaltungen werden unter den jeweils geltenden Coronaregeln durchgeführt. Die Nachfrage nach den Schnupperstunden in der Musikschule ist groß. „Aber wir haben noch ein paar Plätze frei. Also einfach melden“, animiert Cornelia Toaspern Neugierige.

Eine Anmeldung für die Kurse ist nötig und erfolgt per E-Mail oder Telefon. Details in der Rubrik Kontakte auf der Internetseite www.musikschule-bitterfeld.de.