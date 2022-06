Gegründet vor 111 Jahren: Greppin feiert seine Preußen

GREPPIN/MZ/ur - Es wird sportlich in Greppin. Und das gleich zwei Tage lang. Am heutigen Freitag und ebenso am Samstag feiert der Ort mit möglichst Besuchern seine Preußen. Vor 111 Jahren wurde der VfB Prußen 1911 gegründet. Seine Spuren lassen sich aber noch viel länger zurückverfolgen. Denn Sport im Verein gab es schon 1879. Und zwar im Turnverein Frischauf.

Bike & Run am Samstag: Mitmachen kann jeder

Geschichte. Jetzt wird gefeiert. Los geht es am Freitag, 24. Juni, ab 17 Uhr mit der Kinderdisco im Jugendclub. Zeitgleich startet in der benachbarten Turnhalle des Doppelturnier im Badminton. Am Samstag, 25. Juni, drehen die Greppiner dann richtig auf. Ortsbürgermeister Mirko Claus liegt dabei unter anderem der Greppiner Bike & Run am Herzen. Es geht ums Laufen und Radfahren, um Bewegung. Ganz egal, ob ein klappriger Drahtesel, ein modernes Mountainbike oder einfach nur die guten alten Laufschuhe zur Hand sind: Gestartet wird Punkt 10 Uhr hinter dem Tiergehege. Rad- und Laufstrecken verlaufen entlang der Muldewiesen. Das lustigste Outfit wird prämiert. Auch sonst warten jede Menge Preise. „Jeder kann und soll mitmachen“, so Claus.

HSV-Traditionsteam muss passen: Nun treten die Greppiner Allstars an

Ab 14 Uhr wird gekickt. „Leider hat die Traditionsmannschaft des HSV passen müssen“, erzählt der Ortsbürgermeister. Verletzungen und Corona haben die Hamburger außer Gefecht gesetzt. „Das Spiel wird nachgeholt. Am Samstag laufen nun Greppiner Allstars auf und kicken gegen die Preußen“, so Claus weiter.

Auf dem Sportplatz haben die Preußen und ihre Freunde zudem jede Menge vorbereitet. Es gibt eine große Hüpfburg. Die Frauen übernehmen des Kinderschminken. Das Glücksrad wird gedreht. Vorbeikommen, überraschen lassen und richtig viel Spaß haben, raten die Greppiner und haben noch manche Überraschung in der Hinterhand. Welche - das wollen sie nicht sagen.

Fest steht jedoch, dass es am Abend noch einmal etwas lauter werden wird. Ab 18 Uhr stehen „Fake for real“ auf der Bühne und sorgen für das sportliche Finale der Geburtstagsfete.