Gartenlaube brennt in der Nacht in Ramsin aus - Zahlreiche Feuerwehren gefordert

Ramsin - In der Nacht zum Mittwoch hat eine Gartenlaube in Ramsin gebrannt. Die Brandmeldung ging kurz nach Mitternacht bei der Polizei ein. Doch nicht nur die Laube wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, auch eine weitere Laube die mit dem Brandherd verbunden war, nahm Schaden. Kameraden und Fahrzeuge umliegender Freiwilliger Feuerwehren kamen zur Brandlöschung zum Einsatz. Der Schaden wird vorerst auf 8.000 Euro geschätzt. (mz)