Bitterfeld/MZ. - Orange, gelbgrün, pink oder hellblau – Bitterfelds Stadtzentrum leuchtet an diesem Samstag neonfarben. Ob am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP), vor der Stadt- und Tourismusinformation, hinter dem Hotel Central, auf der Freizeitanlage in der Grünen Lunge oder gar im Lober: überall tauchen die bunten Warnwesten der Teilnehmer des „Frühlingserwachens“ auf. Der große Frühjahrsputz findet schwerpunktmäßig im Jubiläumsortsteil Bitterfeld statt, aber auch in Greppin und Reuden sind Einwohner mit Besen, Schaufel und Müllsäcken unterwegs.