In Muldenstein packen Jung und Alt gemeinsam an, um das Gelände um das Herrenhaus hübsch zu machen.

Krina/Muldenstein/MZ. - Am Samstag war es wieder so weit: Die Gemeinde Muldestausee hatte zum traditionellen Frühjahrsputz aufgerufen, und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger packten gemeinsam an. In den verschiedenen Ortsteilen, darunter Krina und Muldenstein, sowie am Ufer des Muldestausees wurden öffentliche Plätze gereinigt, verschönert und instand gesetzt. Die Aktion, die von den jeweiligen Ortsbürgermeistern koordiniert wurde, erfreute sich reger Beteiligung und trug nicht nur zur Aufwertung des Ortsbildes bei, sondern auch zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.