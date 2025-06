Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung Freispruch aus erster Instanz wird neu verhandelt - Was passierte in Bitterfelder Kleingartensparte?

Ein einst in Bitterfeld lebender Mann ist in Dessau wegen Vergewaltigung angeklagt. Die Tat soll sich im Oktober 2023 zugetragen haben. Der Mann und die Frau hatten sich in einer Bar kennen gelernt.