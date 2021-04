Frau in Opel eingeklemmt - Drei Verletzte in Klinik - B100 zeitweilig gesperrt

Bitterfeld - Drei Menschen sind am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 100 in Bitterfeld schwer verletzt worden. Eine Frau musste von den Kameraden der Bitterfelder Feuerwehr aus ihrem umgestürzten Opel befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, seine Besatzung musste allerdings nicht mehr in die Rettungsmaßnahmen eingreifen.

Der Unfall hatte sich gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße zwischen der Einfahrt zum BITZ Fachmarktzentrum und der Straße Am Pomselberg ereignet. Da die Leitstelle von mehrere Verletzten ausging, wurden mehrere Rettungswagen an die Unfallstelle beordert. Die drei Verletzten wurden ins Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen eingeliefert.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, konnte die Polizei am Abend noch nicht zweifelsfrei sagen. Fest stehe allerdings, dass der Opel aus Richtung Kreuzeck kam und mit dem Dacia Duster, der die Fahrbahn wechseln wollte, kollidiert ist. Warum beide Fahrzeugführer das jeweils andere Auto nicht beachtet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei hat nach der Unfallaufnahme die Ermittlungen aufgenommen. Auch Zeugen aus den anliegen Häusern wurden von den Beamten zum Unfallhergang befragt.

Für die Bitterfelder Kameraden gestaltete sich vor allem die Befreiung der Frau aus dem umgestürzten Opel sehr kompliziert. „Wir mussten bei der Befreiung aus dem Fahrzeug sehr vorsichtig vorgehen, um der Verletzten durch Erschütterungen oder andere Bewegungen des Autos nicht noch mehr Schmerzen zuzufügen“, erklärte ein Feuerwehrmann.

Die Bundesstraße 100 war längere Zeit wegen der Unfallaufnahmen und der anschließenden Bergung der beiden defekten Autos für den Verkehr voll gesperrt. (mz/mm)