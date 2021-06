Feuerwehren im Altkreis Bitterfeld über eine Stunde im Dauerstress

Bitterfeld - Unwettertief Peter sorgte am Samstag ab 18 Uhr in Teilen des Altkreises Bitterfeld für den Einsatz von vielen Freiwilligen Feuerwehren. Während im westlichen Teil des Altkreses fast nichts von dem Regen mit Blitz und Donner zu spüren war, hieß es im östlichen Teil an vielen Stellen: Land unter.

Größtenteils mussten die Kameraden mit Regenwasser voll gelaufene Keller auspumpen, aber auch ganze Straßenzüge standen so weit unter Wasser, dass ein Passieren mit Autos unmöglich war. So mussten die Wolfener bei der Firma Sanitech an der Reudener Straße das Wasser abpumpen, aber auch in Muldenstein, Greppin, Bitterfeld und Friedersdorf waren die Brandbekämpfer im Einsatz. In Muldenstein fast direkt vor dem Gerätehaus der Feuerwehr ging auch nichts mehr. (mz)