Feuerwehr Sandersdorf-Brehna dankt 13 Unternehmen für ihre Unterstützung

Sandersdorf - Ohne Freunde und Partner, man weiß es aus Erfahrung, sieht es manchmal düster aus. Nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr von Sandersdorf-Brehna. Die Kameraden haben verlässliche Partner, für die die Unterstützung eine Selbstverständlichkeit ist. Und das seit Jahren.

Zu ihnen beispielsweise gehört die Firma Abschleppdienst und Kfz-Werkstatt Fritz Häder in Brehna. Seit der Wende ist diese Partnerschaft gute Tradition geworden, so Häder. „Das geht ganz unkompliziert“, sagt er. „Wir haben ja die Technik da. Und ist mal was kaputt, springt das Auto nicht an oder sonst was - ein Anruf genügt.“ Kleinere Sachen werden „auf dem ehrenamtlichen Weg“ erledigt, wie er lachend sagt. Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit. „Man kennt sich. Und wie wichtig die Feuerwehr ist, das wissen wir alle.“

Die Aktion soll zugleich Anreiz für weitere Unternehmen sein, sich für die Feuerwehr zu engagieren

13 Partner der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt haben Bürgermeister Andy Grabner (CDU), Mitglieder des Feuerwehrverbandes Anhalt-Bitterfeld und Vertreter der Ortsfeuerwehren dieser Tage besucht - vor allem, um Danke zu sagen und sie auszuzeichnen. Eine weitere Auszeichnungsrunde, so Grabner, sei in einigen Monaten geplant.

Die Aktion soll zugleich Anreiz für weitere Unternehmen sein, sich für die Feuerwehr zu engagieren. „Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme“, heißt es aus der Stadt. Mit der Aktion „Partner der Feuerwehr“ will der Deutsche Feuerwehrverband deutlich machen, welche Bedeutung das Tun der ehrenamtlich arbeitenden Kameraden hat.

Egal, ob es um die Brandbekämpfung oder die Hilfe bei der Bergung von Unfallopfern geht - die Feuerwehr ist nicht nur der Retter in der Not, sie ist elementarer Bestandteil der Gesellschaft. Doch um ihre Aufgaben umfassend erfüllen zu können, ist es nötig, dass bei Alarm auch genügend Personal ausrücken kann. Auch darauf macht der Verband aufmerksam. Ein weiteres Ziel ist, die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Feuerwehren und den für Brandschutz verantwortlichen Kommunen weiter zu fördern.

Dass die vier Kameraden des Sicherheitstechnik-Herstellers Wiedenmann-Seile bei Alarm freigestellt werden, ist selbstredend

Ralf Winkler, Prokurist des Sicherheitstechnik-Herstellers Wiedenmann-Seile in Brehna weiß, wie verbunden die Firma mit der hiesigen Feuerwehr ist. Dass die vier Kameraden bei Alarm freigestellt werden, ist selbstredend. Selbstverständlich ist auch, dass der alte, für Belastungen hergerichtete Schornstein auf dem Werksgelände den Kameraden für Übungen zur Verfügung steht.

„Sie arbeiten mit Technik, die in unser Profil passt. Wir prüfen die schon immer und so kommt eins zum anderen, so dass sie hier trainieren und wir sie auch schulen. Und was nicht riesige Summen kostet, das erledigen wir so“, sagt er.

Finanzielle Förderung für Förderverein Brehna und den Kreisfeuerwehrverband ABI

„Das ist für uns Verbundenheit auf kurzem, einfachem Wege.“ Und er sei optimistisch, dass, wenn der Kletterturm im Trainingszentrum Pouch fertig ist, sich dort vielleicht auch eine Partnerschaft entwickelt.

Und Wilfried-Wilhelm Anclam, Vorstandsvorsitzender der Autoland AG, weiß, auch mit finanzieller Unterstützung ist Gutes getan. So flossen unlängst 5.000 Euro zum Förderverein Brehna und zum Kreisfeuerwehrverband ABI. (mz)

Anmeldung zum „Partner der Feuerwehr“ auf der Seite Feuerwehrverbandes und unter Tel.: 03493/80116 oder 03493/80144.