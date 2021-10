Feuerwehr Bitterfeld löscht brennende Matratze im ersten Obergeschoss

Bitterfeld/MZ - Die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen ist am Dienstag zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Bitterfelder Moltkestraße ausgerückt. Im ersten Obergeschoss war eine Matratze in Brand geraten. Die angrenzende Straße wurde für die Länge des Einsatzes voll gesperrt.

Die Einsatzkräfte waren gegen 22.25 Uhr alarmiert worden, nachdem von außen bereits ein Feuerschein wahrzunehmen war. Ein Angriffstrupp verschaffte sich daraufhin durch ein offenes Fenster im Erdgeschoss zutritt und entdeckte die brennende Matratze. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht.

Der Brand selbst war schnell gelöscht, anschließend wurde das Gebäude mittels Überdruckbelüfter vom Qualm befreit.

Im Gebäude befanden sich weitere Schlafplätze, Personen konnten allerdings nicht angetroffen werden. Nach einer abschließenden Überprüfung mit der Wärmebildkamera wurde der Einsatz für beendet erklärt und an die Polizei übergeben.