Drei Jungen aus Berlin haben in einem Zug bei Bitterfeld einen Abfallbehälter in Brand gesteckt und ihn in ein besetztes Zugabteil geworfen.

Bitterfeld/DUR. - Zu einer Brandattacke ist es am Dienstagmorgen in einem Zug von Berlin nach Halle gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach waren drei 13 Jahre alte Jungen ohne gültigen Fahrschein in dem Zug unterwegs und klauten einen Notfallhammer aus der Bahn. Dann zündeten sie während der Fahrt des Zuges auf Höhe Bitterfeld-Wolfen auch den Inhalt eines Abfallbehälters an und warfen ihn in ein Großraumabteil, in dem sich weitere Reisende befanden. Die Kinder hätten bei dem Vorfall allerdings keinen weiteren Schaden angerichtet, heißt es von Seiten der Beamten.

In Halle brachte die Polizei die Jungen anschließend aufs Revier. Dort habe sich herausgestellt, dass die Kinder aus einer Jugendeinrichtung in Berlin weggelaufen und bereits mehrfach in polizeilich in Erscheinung getreten seien.

Es wurde Strafanzeige wegen Leistungserschleichung, Sachbeschädigung, Diebstahl und Beeinträchtigung von Rettungsgeräten erstattet.