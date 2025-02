Polizei sucht nach Zeugen 75-jährige Heldin löscht Brand in Raguhn und verhindert Schlimmeres

Am Abend des 15. Februar 2025 hat eine couragierte 75-jährige Frau in Raguhn das Feuer an einem in Brand geratenen Mazda erfolgreich gelöscht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.