Passend zu den sonnigen Tagen gibt es auch in Zörbig in Kürze wieder Eiscreme.

Zörbig/MZ. - Vanille, Schoko, Erdbeere und mehr gibt es in wenigen Tagen auch wieder in Zörbig in die Waffel. Denn das Eiscafé Blechschmidt startet ab dem 1. Mai in die Saison, versichert der Betreiber Gerald Blechschmidt.Damit bestätigt er das Gerücht, das sich per Facebook verbreitet, denn auch an seinem Geschäft befindet sich noch kein Aushang, um die frohe sowie süße Kunde zu verbreiten. Zugegeben, als einziges Eiscafé der Stadt hält sich die Konkurrenz in Grenzen. Dennoch – glaubt man den Google-Rezensionen – könnte sich Blechschmidts Speiseeis durchaus gegen eine solche durchsetzten. Mit 4,9 von fünf Sternen wurde die Eisdiele bewertet.

„Mal mindestens die beste Eisdiele in Sachsen-Anhalt ... Wir essen hier seit Jahrzehnten das beste Softeis weit und breit“, heißt es in einer Bewertung. „Bestes Eiscafé in Sachsen-Anhalt, ich bin schon als Teenager immer dort Eis essen gewesen“, schreibt eine weitere Person.

Es sind also leckere Zeiten in Zörbig in Aussicht. Bleibt nur noch, guten Appetit zu wünschen.