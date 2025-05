Rentner in Bitterfeld ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Angebliche Bauarbeiter erbeuten mehrere tausend Euro an der Haustür.

Bitterfeld/MZ. - Rentner in Bitterfeld sind Opfer einer fiesen Betrugsmasche geworden. Bei ihnen haben falsche Bauarbeiter an der Haustür geklingelt. Die Senioren haben an die Betrüger mehrere tausend Euro verloren.