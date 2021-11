Fährtenspürhund und Polizei-Hubschrauber im Einsatz - Verdächtiger flieht aus Bitterfelder Amtsgericht

Bitterfeld - Einen aus dem Amtsgericht entflohenen Dieb hat die Polizei am Sonnabend in Bitterfeld gesucht. Im Einsatz waren unter anderem auch ein Fährtenspürhund und ein Polizei-Hubschrauber. „Nach Verkündung des Haftbefehls konnte der Beschuldigte über ein Toilettenfenster des Amtsgerichtes fliehen“, erklärte Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeidirektion Dessau -Roßlau erklärt. Der 22-Jährige ist offenbar Teil einer Bande, er ist in Diebstähle verwickelt.

Zunächst hatte die Polizei Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen, die am Freitag in ein Mobilfunkgeschäft in Köthen eingebrochen waren und Waren im Wert von rund 1.500 Euro gestohlen haben. Der 17-jährige Dessauer und der 23-jährige Akener konnten in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Ermittlungen der Polizei brachten die Beamten auf die Spurt zweier weiterer Tatverdächtiger - einen 22-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau. Beide stammen aus Dessau-Roßlau. Auch hier klickten die Handschellen. Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Sonnabend dann wurde Haftantrag gegen den 22-jährigen Beschuldigten gestellt, wie die Polizei informiert. Nachdem er bei der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen vorgestellt worden war, verkündete die Richterin einen Haftbefehl gegen ihn. Sie ordnete Untersuchungshaft an.

Die Polizei leitete sofort, nachdem klar war, dass der Beschuldigte geflohen war, Such- und Fahndungsmaßnahmen ein. Die allerdings seien nach den Worten Polizei-Pressesprechers zunächst erfolglos geblieben. Erst in den Abendstunden in einer Wohnung im Bereich der Radegaster Straße in Dessau-Roßlau konnte der Mann festgestellt und erneut festgenommen werden.

Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte der Entwichene schließlich in den Abendstunden am Sonnabend festgestellt und erneut festgenommen werden. Von der Stelle weg wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die drei anderen Tatverdächtigen - die 21-jährige Frau sowie die 23- und 17-jährigen Männer befinden sich laut Polizei derzeit auf freiem Fuß.