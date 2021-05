Europas größte Solarzellen-Produktion soll in Bitterfeld-Wolfen entstehen

Meyer Burger will in Bitterfeld-Wolfen Europas größtes Photovoltaikwerk errichten. Auch andere Firmen investieren hunderte Millionen in grüne Technologien. Was geplant ist und welche Chancen sich daraus ergeben.

Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt (links) eröffnete am Dienstag zusammen mit Landeswirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) das neue Solarzellen-Werk in Bitterfeld-Wolfen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ließ sich per Video zuschalten.

Bitterfeld-Wolfen - Europas größte Solarzellen-Produktionsstätte soll in Bitterfeld-Wolfen entstehen. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger hat am Dienstag sein neues Werk eröffnet. „Wir setzen am historischen Solarstandort Solar Valley einen Meilenstein auf dem Weg Europas zu mehr strategischer Unabhängigkeit bei der Schlüsseltechnologie Photovoltaik“, sagte Unternehmenschef Gunter Erfurt in seiner Rede. Im ersten Schritt sei eine Jahreskapazität von 400 Megawatt geplant. Nach seinen Angaben würden dazu zunächst etwa 150 Mitarbeiter eingestellt. Das soll jedoch nur der Anfang sein.

Meyer Burger wagt Neustart in Bitterfeld-Wolfen

Die Fertigungskapazität soll vorbehaltlich einer erfolgreichen Fremdkapitalfinanzierung zunächst auf 1,4 Gigawatt, im Anschluss auf fünf Gigawatt im Jahr 2026 ausgebaut werden. Zum Vergleich: Das entspricht etwa der Solarmodul-Leistung, die in Deutschland 2020 insgesamt auf Hausdächern und in Freiflächenanlagen installiert wurde. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) würdigte die Pläne: „Mit dieser Investition bekommt die Energiewende in Sachsen-Anhalt eine weitere konkrete Gestalt und neuen Schub.“

Die Ansiedlung ist für den Solar-Standort ein Neustart: Meyer Burger nutzt für die Produktion das ehemalige Werk von Sovello. Die dort produzierten Solarzellen sollen anschließend im sächsischen Freiberg - im ehemaligen Solarworld-Werk - in Solarmodule verbaut werden. Insgesamt werden 155 Millionen Euro investiert. Die Anlagen für die Zellfertigung produziert Meyer Burger im sächsischen Hohenstein-Ernstthal. Es handelt sich also im eine mitteldeutsche Co-Produktion.

Akzeptanz für Solarenergie wächst

Meyer Burger beliefert seit Jahrzehnten Solarfirmen in aller Welt mit Maschinen zu Herstellung von Solarzellen. Doch viele Produkte wurden kopiert und werden heute in China hergestellt. Aufgrund sinkender Umsätze entschied sich die Firma für eine radikale Neuausrichtung: Mit der neu entwickelten Heterojunction-Technologie produziert das Unternehmen nun selbst Solarzellen. Die Technik ist ein Mix von kristalliner Solarzelle und Dünnschichtmodul.

Laut Erfurt könne man damit in Deutschland wettbewerbsfähig Solarzellen produzieren. Die Investition findet auch in der Bundespolitik Beachtung. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte der MZ: „Die Akzeptanz von Solarenergie ist groß. Die Erfahrung zeigt: Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, ist stolz, seinen eigenen Strom zu produzieren.“

Dass sich Meyer Burger im Solar Valley ansiedelt, ist für Landeswirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) kein Zufall: „Wir haben insbesondere in den vergangenen fünf Jahren Wirtschaft und Wissenschaft enger vernetzt und in beide Bereiche gezielt investiert.“

Solar-Boom: Auch Hanwha Q-Cells plant weitere Investitionen

Auch das Solarunternehmen Hanwha Q-Cells, das am Standort sein weltweites Entwicklungszentrum betreibt, kündigte am Montag neue Investitionen an. So fließen 15,5 Millionen Euro in die Entwicklung der nächsten Generation von Solarzellen, insgesamt sollen bis 2023 rund 140 Millionen Euro in Bitterfeld-Wolfen investiert werden. Nach MZ-Informationen denken Q-Cells-Manager sogar darüber nach, auch wieder Produktion zurück an den Standort zu bringen.

Hintergrund ist: Durch die Energiewende und stark gesunkene Solarmodulpreise wird in den kommenden Jahren ein Photovoltaik-Boom in Deutschland erwartet. „Die Produktion findet heute in aller Regel hoch automatisiert statt. Dadurch fallen Personalkosten für Unternehmen heute weniger ins Gewicht, wohingegen die Transportkosten insbesondere in den vergangenen Jahren global gestiegen sind“, erklärte Willingmann. „Dadurch gewinnt die Produktion auch in Hochlohn-Ländern wieder verstärkt an Attraktivität.“

Batterien für E-Autos aus Bitterfeld-Wolfen

Das zeigt sich auch an anderer Stelle im Solar Valley: Der amerikanisch-chinesische Batteriehersteller Farasis will 600 Millionen Euro in ein neues Produktionswerk investieren. Die Batterien sollen unter anderem an den Autobauer Daimler geliefert werden, der sich an dem Unternehmen beteiligt hat. Bis zu 2.000 neue Jobs könnten entstehen. Der Mittelständler FEV hat für 70 Millionen Euro ein Batterieprüfzentrum errichtet und damit 100 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Im benachbarten Chemiepark will das Unternehmen AMG die erste Lithium-Raffinerie Deutschlands errichten - Lithium ist der wichtigste Rohstoff für die Batteriezellen-Herstellung. Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) hat ein klares Ziel: Die Wertschöpfungskette von den Vorprodukten über die Produktion bis zum Recycling soll in der Chemieregion aufgebaut werden. (mz)