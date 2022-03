Erzeugnisse in fast jedem Haushalt zu finden: CBW Chemie aus Bitterfeld feiert 25-jähriges Jubiläum

Bitterfeld/MZ - Das Bitterfelder Unternehmen CBW Chemie ist am Sonntag 25 Jahre alt geworden. Das teilte die Geschäftsführung mit. Das im Areal B des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen ansässige Unternehmen wurde 1997 aus sechs Bereichen der früheren Chemie AG Bitterfeld-Wolfen gegründet.

In den vergangenen Jahren habe sich CBW zu einem erfolgreichen mittelständischen Chemieunternehmen entwickelt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das 50 Mitarbeiter starke Unternehmen einen Jahresumsatz von etwa 15 Millionen Euro.

In jedem Haushalt können sich Produkte der CBW Chemie finden

Die CBW Chemie GmbH übernimmt dabei die chemische Produktion für Kunden aus dem Bereich der Fein- und Spezialchemie. Das Herzstück bildet dabei eine moderne Mehrzwecksyntheseanlage. Darin werden unterschiedliche chemische Reaktionstypen und -technologien einschließlich der dazugehörigen Prozesse für Aufreinigung und Isolierung durchgeführt. Grundsätzlich stellt CBW sowohl feste als auch flüssige Produkte her.

Die moderne Mehrzwecksyntheseanlage bildet das Herzstück. (Foto: CBW Chemie)

Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von gasförmigem Wasserstoff als Rohstoff für Hydrierungen. Das Unternehmen bietet sowohl Auftragsproduktionen als auch eigene Produkte an. Anwendung finden die Produkte des Unternehmens in Bitterfeld ebenso wie im Rest der Welt, wie CBW mitteilt. „In jedem Haushalt kann man sich bis zu drei Produkte vorstellen, bei denen Bestandteile aus dem Hause CBW Chemie GmbH stammen“, erklärt Geschäftsführer Karsten Mielke. Zu den allgemein bekannten Anwendungen zählen Pharma, Körperpflege, Ernährung und Landwirtschaft, dazu kommen auch neue Materialien.

„Unser noch junges Produktportfolio zählt zum Segment der Fein- und Spezialchemikalien. Diese werden als Zwischenprodukte für weiterführende chemische Synthesen benötigt und erzeugen, teilweise in Kombination mit anderen Spezialchemikalien, eine spezifische Wirkung in sehr verschiedenen Anwendungsbereichen“, erklärt Karsten Mielke.

Das Unternehmen möchte sich personell verstärken

Das 25. Jubiläumsjahr wolle das Unternehmen dazu nutzen, nachhaltige Konzepte weiter auszubauen, wie es weiter heißt. Dabei solle der Fokus unter anderem auf die Herstellung nachhaltiger Produkte und auf die Pflege nachhaltiger Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland gelegt werden.

Die Geschäftsführung weist auch darauf hin, dass sich das Unternehmen am Bitterfelder Standort personell verstärken möchte und dafür unter anderem Chemikanten und Chemielaboranten sucht. Personalleiter Robert Hahn sagt dazu: „Wir wünschen uns Kollegen, die stolz darauf sind und darauf vertrauen, in eine erfolgreiche Zeit in der chemischen Industrie mit uns gemeinsam zu gehen“.

Weiterführende Informationen zum Unternehmen sind im Internet unter www.cbwchem.com zu finden.